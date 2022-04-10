Гинцбург сообщил о планах исследования назальной вакцины для детей

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи запланировал исследование назальной вакцины от ковида с участием детей. Об этом сообщил РИА «Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Это будет следующий этап после полного завершения исследования у взрослых», — пояснил он.

О регистрации первой в мире назальной вакцины Минздравом РФ стало известно 1 апреля. Вакцина двухкомпонентная, интервал между двумя применениями составляет три недели. Ее вводят в носовую полость с помощью специальной насадки-распылителя.

Вакцина уже поступила в гражданский оборот в России. Она станет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. Работа в этом направлении уже ведется.

Тест-система, которая определяет иммунитет у привитых назальной вакциной, на рынке уже есть, ее просто адаптировали под российскую разработку. Пострегистрационные испытания вакцины покажут, дает ли препарат стопроцентную защиту.

Назальную вакцину могут назвать «Спутник Н».