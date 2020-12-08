Гинцбург сказал, когда ситуация с коронавирусом в России станет управляемой

Он отметил, что инфекция носит природно-очаговый характер, поэтому говорить о том, чтобы полностью уничтожить коронавирус, не приходится. По его словам, коронавирус способен выживать без какого-либо носителя — просто во внешней среде.

Гинцбург отметил, что единственный способ справиться с пандемией — это масштабная вакцинация населения всех стран. Это позволит защититься от заражения.

По его оценке, в России к ноябрю 2021 года прививки получат около 70% жителей страны, что позволит сформировать коллективный иммунитет.

«После этого мы будем научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем», — заявил Гинцбург.

На сегодня в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая — «Спутник V», разработанная в Центре имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

Масштабная вакцинация уже началась среди жителей Москвы и Московской области. Но пока инъекции получают только граждане, входящие в группы риска: врачи, работники МФЦ и социальных служб, учителя и правоохранители. Жители Подмосковья с 8 декабря смогут онлайн записаться на тест по антителам к возбудителю, а с 15 декабря — на получение прививки от коронавируса. Запись откроется в Единой медицинской информационно-аналитической системе.