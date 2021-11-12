Гинцбург счел положительным эффект от введения QR-кодов

Эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах будет положительным: уровень вакцинации вырастет, а заболеваемость, наоборот, станет снижаться.

Предложенные меры оценил в беседе с РИА «Новости» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Положительно на уровень вакцинации, отрицательно — на уровень заболеваемости», — охарактеризовал он последствия от введения QR-кодов.

Проект поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», внесенных правительством в Госдуму 12 ноября, предполагает для Минздрава право установить разные сроки действия QR-кодов для привитых и перенесших COVID-19.

Предполагается, что с 1 февраля 2022 года в сертификате о вакцинации против коронавируса будут указывать данные о прививке, перенесенном заболевании или медотводе. Документы, которые россияне уже получили, обновятся автоматически.

QR-коды потребуются для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, мест общественного питания, магазинов, поездок на поездах и авиаполетов. Для походов за продуктами или в аптеку они не нужны.