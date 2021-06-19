Гинцбург развеял страхи насчет бесплодия после вакцинации

Прививка от коронавируса вакциной «Спутник V» не приведет в будущем к бесплодию. В основе разработанного препарата — давно известный человечеству аденовирус.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил для РИА «Новости» ситуацию с якобы негативным влиянием вакцины на репродуктивную функцию.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — подчеркнул он.

Аденовирусы 26 и 5 легли в основу компонентов вакцины «Спутник V». Вирусы давно циркулируют в человеческой популяции. Люди заражались ими «десятки раз», перенося различные острые респираторные заболевания.

«За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 миллиарда. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов. <…> Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов?» — задал вопрос Гинцбург и сам же ответил на него отрицательно, сославшись на отсутствие зафиксированных данных в медицинских протоколах.

Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. В стране зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, и «Спутник Лайт».