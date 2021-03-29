Гинцбург рассказал об отличиях коронавируса от ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека и коронавирус SARS-CoV-2 ведут себя совершенно по-разному. Коронавирус пока не реализовал свой потенциал, сообщил «Известиям» директор Института им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«ВИЧ прячется в наших клетках, интегрируется в нашу ДНК и там сидит, ничего не делает. А SARS-CoV-2 ведет себя как мушкетер, который не прячется, а смело фехтует, обманывает, придумывает финты», — пояснил ученый.

По его словам, коронавирус — это «самый большой позер». ВИЧ в отличие от него не настолько широко поражает клетки человека.

Гинцбург рассказал, что избавиться от коронавируса не получится. В скором времени заразятся сельскохозяйственные и домашние животные. Поэтому очаги возбудителя будут постоянно присутствовать вокруг. Сам вирус продолжит при этом эволюционировать.

«И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», — сообщил глава института.