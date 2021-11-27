Гинцбург рассказал об использовании назальной вакцины против коронавируса для детей
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: негативных последствий у детей от назальной вакцины не было
Использование назальной вакцины против коронавируса для маленьких детей не выявило никаких негативных последствий. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он уточнил, что препарат в таком виде использовали для защиты от коронавируса для детей в возрасте шести лет. Такой вакциной привился и сам ученый, сообщило РИА «Новости».
«Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было», — сказал он.
По его словам, маленькие дети его соседей тоже привились.
Назальная вакцина «Спутник V» создает дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях. Заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов ранее указывал на то, что она безболезненна и имеет минимум побочных эффектов.
Президент России Владимир Путин на минувшей неделе сообщил, что сделал ревакцинацию против коронавируса с помощью назальной вакцины и никаких ощущений после процедуры у него не было.