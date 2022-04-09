Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от ковида

Тест-система, определяющая иммунитет у привитых назальной вакциной против COVID-19, уже существует на рынке, рассказал РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, систему даже не нужно регистрировать.

Однако для массового применения тестов необходимо расширить инструкцию, уточнил Гинцбург.

«Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали ее под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых», — сообщил он.

Назальная вакцина от коронавируса может получить название «Спутник-Н», где «Н» означает «назальный».

Минздрав РФ сообщил о регистрации назальной вакцины 1 апреля. Она двухкомпонентная, интервал между двумя применениями составит три недели. Официально вакцина уже вышла в гражданский оборот в России. Она станет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения в носовую полость. Вопрос их производства и поставок уже прорабатывается.