Гинцбург рассказал о сроке появления иммунитета к ковиду после «лайт-вакцины»
Директор Центра имени Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет от применения «лайт-варианта» препарата появится примерно за три недели, пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что специалисты смогут разработать «лайт-вариант» вакцины против коронавируса. Продолжительность действия препарата будет меньше, сообщила «Парламентская газета».
«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти», — отметил Гинцбург.
По его словам, иммунитет продержится около трех месяцев, максимум — четыре. Эксперт уточнил что эффективность вакцины составит примерно 85%, а у пожилых людей показатель будет меньше. Гинцбург подчеркнул, что прививка одним компонентом должна делаться в крайнем случае. Разумнее всего вакцинироваться двухкомпонентным препаратом.