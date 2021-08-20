Гинцбург рассказал о сроках достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Уже к концу 2021 года в России может быть достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, будет ли достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета до конца года, Гинсбург сказал: «Должны успеть».

Вакцины, как отметил специалист, в более чем достаточном количестве имеются во всех российских регионах — «это большая заслуга государства и производителей». Ученый отметил, что сейчас основная проблема сейчас в том, чтобы мотивировать россиян делать прививки.

Белгородская область стала лидером по доле привитых от коронавируса жителей. Вакцинацию начали почти 45% населения, то есть 686,6 тысячи жителей. Область занимает первое место с конца мая. Также в тройку лидеров удалось войти Чукотке и Чечне.

В середине августа хотя бы одной дозой препарата от коронавируса были привиты 40,5 миллиона россиян. Оба компонента вакцины получили 32,9 миллиона человек.