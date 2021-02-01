Гинцбург рассказал о правилах вакцинации от коронавируса для онкобольных

По словам специалиста, лечащий врач должен рассматривать вопрос иммунизации, учитывая соотношение риска и пользы от процедуры. Он пояснил, что пациентам с раком нельзя делать прививку «живыми» вакцинами на основе ослабленных штаммов коронавируса.

«Такие вакцины точно нельзя назначать пациентам с ослабленным иммунитетом, поскольку они могут вызвать неконтролируемую пролиферацию (размножение, разрастание — прим. ред.) вирусных частиц в организме. Что приведет к тяжелой форме заболевания», — уточнил Гинцбург.

Эксперт отметил, что использование «живых» вакцин у людей с онкологическими заболеваниями разрешается не менее, чем через шесть месяцев после завершения курса химиотерапии, а также при стойкой ремиссии. Ученый подчеркнул, что «Спутник V» не несет такого риска. При этом необходимо учитывать, что риск быть зараженным и низкая эффективность прививки тесно связаны с уровнем иммуносупрессии или подавления иммунитета.

Еще важно отталкиваться от тяжести заболевания. Организм пациента вряд ли ответит на иммунизацию, и антитела не выработаются, если наблюдается высокий уровень иммуносупрессии.