Гинцбург рассказал о побочных эффектах вакцинации от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что никаких побочных эффектов у вакцинации от коронавируса нет. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

При этом побочные действия не наблюдались и у тех, кто уже прошел ревакцинацию, и даже не один раз. Эксперт ответил на вопрос о том, как прививку переносят в третий раз.

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — констатировал специалист.

Ранее Гинцбург рассказывал о новой разработке ученых — назальной версии «Спутника V». Он называл срок действия такой вакцины. Препарат в форме спрея для носа будет действовать не меньше шести месяцев.

Также глава центра Гамалеи утверждал, что комбинация обычного цикла вакцинации и его «закрепление» назальным медикаментом обеспечит гарантированную защиту от вируса. Так, по его словам, назальная вакцина создаст барьер для проникновения инфекции в организм через нос, поэтому человек будет практически неуязвим.