Гинцбург рассказал о плюсах назальной вакцины от коронавируса

Академик и директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о преимуществах назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Гинцбург отметил, что иммунитет от нее будет возникать в носоглотке человека. А значит, инфекция не проникнет в организм.

«Это совершенно новый дополнительный барьер на входе вируса в организм человека», — пояснил он и добавил, что это даст лучшую защиту.

Кроме того, есть вероятность, что привитый человек не сможет быть носителем инфекции, а значит, будет безопасен для окружающих.