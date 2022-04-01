facebook_pixel
    01 апреля 2022, 19:59

    Гинцбург рассказал о плюсах назальной вакцины от коронавируса

    Дарья Морозова

    Академик и директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о преимуществах назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Гинцбург отметил, что иммунитет от нее будет возникать в носоглотке человека. А значит, инфекция не проникнет в организм.

    «Это совершенно новый дополнительный барьер на входе вируса в организм человека», — пояснил он и добавил, что это даст лучшую защиту.

    Кроме того, есть вероятность, что привитый человек не сможет быть носителем инфекции, а значит, будет безопасен для окружающих.