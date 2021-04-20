Гинцбург рассказал о перспективах «Спутника V» в виде спрея для носа

Центр им. Гамалеи разработал вариант вакцины от коронавируса «Спутник V» для введения через нос. Препарат планируют зарегистрировать в конце этого года или начале следующего, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, интраназальная форма вакцины уже «фактически создана» и запатентована.

«Когда она будет зарегистрирована, сейчас затрудняюсь сказать, в первую очередь она была бы хороша, когда мы начнем маленьких детей вакцинировать, надеюсь, но не гарантирую, на границе 2021–2022 годов», — привел ТАСС слова ученого.

Гинцбург напомнил, что коронавирус проникает в организм через носоглотку. Поэтому если с помощью интраназальной формы сформируется «мощный местный иммунитет», он может быть более эффективным, чем при применении обычных прививок, считает ученый.

Предполагается, что введение «Спутника V» в нос также будет двукратным. Хотя в Центре им. Гамалеи не исключают, что препарат будут закапывать один раз.

Глава центра добавил, что если при внутримышечном введении «Спутника V» присутствует «минимальная побочка», то при местном иммунитете ее вообще не должно быть.