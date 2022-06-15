Гинцбург рассказал о ходе эксперимента по вакцинации детей от коронавируса

Серьезных побочных эффектов у детей 9-11 лет, получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, на сегодняшний день не зафиксировали. Участие в них приняли 100 подростков.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологи имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что 1/10 от взрослой дозы вакцины привили 14 детей.

«Значимых побочных эффектов не отмечено. Всего в исследованиях участвует 100 детей: 50 из них должны быть провакцинированы 1/10 дозы, еще 50 — 1/5 дозы препарата», — пояснил он.

Группа независимых экспертов, педиатров-инфекционистов, соберется 15 июня, чтобы принять решение о выдаче НИЦ имени Гамалеи разрешения на вакцинацию 1/10 дозой препарата детей от шести до девяти лет.

О старте вакцинации детей в возрасте 9-11 лет в рамках клинических исследований Гинцбург рассказал 9 мая. После них прививать начнут младшую возрастную группу.

Клинические исследования вакцины против COVID-19, которую разработал НИЦ имени Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет одобрили в Минздраве РФ.

В настоящее время в стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса.