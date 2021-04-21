Гинцбург рассказал о детях, родившихся от привитых родителей

У сотрудников Центра имени Гамалеи, привитых «Спутником V», родились здоровые дети. Об этом в программе «Док-ток» сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Малыши появились на свет у двух супружеских пар, работающих в центре.

«Слава богу, все в порядке с мамой, папой и детьми», — добавил Гинцбург.

По словам ученого, вопрос с вакцинацией от коронавируса беременных стоит остро. Пока прививки не делают тем, кто моложе 18 лет, беременным женщинам и кормящим матерям.

Гинцбург отметил, что при грудном вскармливании антитела могу переходить от матери к ребенку, который получит защиту от вируса на несколько месяцев.

Также он рассказал о перспективах «Спутника V» в виде спрея для носа. И сообщил, что российской вакциной уже привились порядка 10 миллионов человек.

В январе замдиректора разработавшего «Спутник V» Центра имени Гамалеи Денис Логунов говорил, что исследования на животных не выявили негативного воздействия вакцины на беременных, писали «Известия».

В начале марта в Минздраве Татарстана советовали прививаться коронавируса за три-шесть месяцев до планируемой беременности.