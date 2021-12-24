Гинцбург рассказал, насколько эффективен препарат на основе антител против «омикрона»
Глава Центра Гамалеи Гинцбург заявил, что новый препарат против «омикрона» эффективен
Препарат для лечения коронавируса на основе антител, который сейчас разрабатывают ученые ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и против штамма «омикрон». Об этом директор центра Александр Гинцбург заявил сказал РИА «Новости».
В центре Гамалеи сейчас трудятся над лекарством от коронавируса, которое будет действовать при помощи моноклональных антител. Таким препаратом лечили Дональда Трампа. В конце осени заместитель директора НИЦ Гамалеи Денис Логунов сообщал, что лекарство почти готово и полностью протестировано на животных. Исследования показали, что оно очень эффективное.
«Набор моноклональных антител проверен на „омикроне“ и очень хорошо работает», — подтвердил действенность против нового штамма Гинцбург.
Теперь следующий этап, клинические исследования препарата, начнется уже после праздников, а завершить пробы планируют спустя три месяца.
Ранее заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова сообщала, что на данный момент в России зарегистрировано 14 лекарств для лечения COVID-19 и семь вакцин для его профилактики.