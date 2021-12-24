Гинцбург рассказал, насколько эффективен препарат на основе антител против «омикрона»

Препарат для лечения коронавируса на основе антител, который сейчас разрабатывают ученые ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и против штамма «омикрон». Об этом директор центра Александр Гинцбург заявил сказал РИА «Новости».

В центре Гамалеи сейчас трудятся над лекарством от коронавируса, которое будет действовать при помощи моноклональных антител. Таким препаратом лечили Дональда Трампа. В конце осени заместитель директора НИЦ Гамалеи Денис Логунов сообщал, что лекарство почти готово и полностью протестировано на животных. Исследования показали, что оно очень эффективное.

«Набор моноклональных антител проверен на „омикроне“ и очень хорошо работает», — подтвердил действенность против нового штамма Гинцбург.

Теперь следующий этап, клинические исследования препарата, начнется уже после праздников, а завершить пробы планируют спустя три месяца.

Ранее заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова сообщала, что на данный момент в России зарегистрировано 14 лекарств для лечения COVID-19 и семь вакцин для его профилактики.