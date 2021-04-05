Гинцбург рассказал, можно ли заболеть после прививки «Спутником V»

После прививки от коронавируса «Спутник V» можно заболеть ковидом, если после второго укола не прошло три недели. Но болезнь в таком случае будет протекать в легкой форме, сообщил РИА «Новости» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Когда человек заболевает в течение трех недель после второго укола «Спутником V», как правило, ковид проявляется в легкой форме. Гинцбург объяснил, что в этот период у человека еще полностью не сформировался иммунитет.

Однако если заболеть на третий-пятый день после получения первой дозы, то ковид может протекать и в более тяжелой форме. При этом если с момента получения второго компонента вакцины прошло три недели, то дается полная гарантия, что человек не заболеет в тяжелой форме, рассказал Гинцбург.

Директор Центра имени Гамалеи ранее раскрыл самый смешной миф о «Спутнике V». По его словам, разработчиков вакцины очень рассмешил слух о том, что российские хакеры якобы похитили план создания препарата у англо-шведской компании AstraZeneca.

Гинцбург также объяснил, почему Евросоюз не торопится пропускать «Спутник V» на свой рынок.