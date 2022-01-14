Гинцбург легко перенес «омикрон» благодаря «Спутнику V»

Привитые «Спутником V», вероятнее всего, не заболеют COVID-19, который вызывает штамм коронавируса «омикрон». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург РИА «Новости». Он рассказал, что сам заразился «омикроном», но не заболел.

«Те, кто привит „Спутником“, скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом „омикрон“, и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на „омикроне“», — сказал ученый.

Гинцбург уточнил, что сам прошел такое исследование, когда был за границей, и только оно показало, что в его организме присутствовал «омикрон».

При этом анализ крови продемонстрировал очень высокие показатели антител к этому виду коронавируса.

«То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован „Спутником V“», — подчеркнул Гинцбург.

Пройти цикл вакцинации от коронавируса можно во всех регионах России. «Спутник V» — это первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная российскими учеными.