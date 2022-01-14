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    14 января 2022, 08:04

    Гинцбург легко перенес «омикрон» благодаря «Спутнику V»

    Глава Центра Гамалеи Гинцбург легко перенес «омикрон» благодаря «Спутнику V»

    Екатерина Боснак

    Привитые «Спутником V», вероятнее всего, не заболеют COVID-19, который вызывает штамм коронавируса «омикрон». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург РИА «Новости». Он рассказал, что сам заразился «омикроном», но не заболел.

    Гинцбург легко перенес «омикрон» благодаря «Спутнику V»

    «Те, кто привит „Спутником“, скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом „омикрон“, и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на „омикроне“», — сказал ученый.

    Гинцбург уточнил, что сам прошел такое исследование, когда был за границей, и только оно показало, что в его организме присутствовал «омикрон».

    При этом анализ крови продемонстрировал очень высокие показатели антител к этому виду коронавируса.

    «То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован „Спутником V“», — подчеркнул Гинцбург.

    Пройти цикл вакцинации от коронавируса можно во всех регионах России. «Спутник V» — это первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная российскими учеными.