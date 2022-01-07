Гинцбург раскрыл условие для завершения пандемии

Пандемия коронавируса закончится, если в течение полугода в России удастся привить 70% населения. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если 70% населения привьем за 6 месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — процитировало Гинцбурга РИА «Новости».

Директор центра подчеркнул, что важно не только прививаться от коронавируса, но и не забывать проходить ревакцинацию.

Ранее Гинцбург говорил, что россияне смогут в наступившем году жить спокойно, если во время новогодних праздников россияне пройдут вакцинацию. Он уточнил, что ситуация станет лучше по сравнению с 2021 годом в эпидемиологическом плане.

Вакцинация от коронавируса продолжается во всех российских регионах. Оба компонента препарата получили уже более 75 миллионов жителей страны. Первую дозу вакцины медики вкололи более 79 миллионам россиян. Уровень коллективного иммунитета сейчас составляет 62,6%.