Гинцбург раскрыл судьбу испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея в нос

Второй этап испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея в нос разрешен, но они еще не стартовали из-за отсутствия финансирования. Об этом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС.

«Исследования разрешены, но не стартовали», — пояснил Гинцбург.

В августе Гинцбург отмечал, что клинические испытания назальной вакцины могут начаться в конце 2021 — начале 2022 года. Регистрация препарата ожидается в 2022 году. Назальная вакцина представляет собой вторую дозу «Спутника V». Препарат распыляется в нос через специальный шприц с насадкой.

Накануне Гинцбург сообщил о начале доклинических испытаний мультивакцины, которые стартовали в Центре имени Гамалеи. Этот препарат может давать защиту от нескольких вирусов или разных штаммов одного вируса. По словам специалиста, испытания проводятся на обезьянах. Смысл этой технологии в том, чтобы разработать защиту для человека от различных штаммов одного вируса или даже от различных возбудителей.