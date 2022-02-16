Гинцбург раскрыл сроки выхода новой вакцины от ковида

Новая вакцина от коронавируса может появиться в широком обращении к осени. Препарат выпустят в случае успешного проведения исследований, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, для проведения первой и второй фазы клинических исследований вакцины понадобится три или три с половиной месяца.

«Дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени», — процитировало директора центра РИА «Новости».

Как отметил Гинцбург, новый препарат от ковида не содержит живого вируса. Это значит, что в вакцине не будет генетического материала. Вводить препарат будут в два этапа.

«Это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — пояснил глава центра.

Ранее Минздрав разрешил центру Гамалеи приступить к клиническим исследованиям новой вакцины против коронавируса. Препарат сделан из вирусоподобных частей разных штаммов.