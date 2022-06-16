Гинцбург призвал создать вакцину против оспы обезьян в России

В России необходимо создавать вакцину против оспы обезьян, поскольку число выявленных случаев заражения в мире растет. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург

«Безусловно, нужно создать. <…> Каждый день количество выявленных случаев все растет и растет», — сказал ученый.

Он также отметил, что никто на сегодняшний день не может объяснить, почему инфекция, которая ранее наблюдалась лишь на Африканском континенте, сейчас распространилась по всему миру.

«Списывать это только на нетрадиционные связи, это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением», — добавил Гинцбург.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — грызунов и приматов. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович предположила, что оспа обезьян распространялась по миру месяцами. При этом вирус никак не проявлял себя из-за легкой симптоматики. Заметили его на фоне ярких признаков.