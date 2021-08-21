Гинцбург призвал российских студентов привиться от коронавируса до начала занятий

Студентам необходимо сделать прививку от коронавируса перед новым учебным годом. Впереди многочасовые занятия в аудиториях, а вакцинация позволит избежать вспышек болезни. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я бы обязательно привился. <…> Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек [коронавируса]. <…> В коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, общаются в аудиториях, где много людей сразу присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, вакцинация просто необходима», — приводит ТАСС слова ученого.

Накануне Гинцбург рассказал, что лучше всего от SARS-CoV-2 защищают аденовирусные вакцины, которые которые дают более сильный иммунитет. К таким препаратам относятся «Спутник V» и AstraZeneca. Он подчеркнул, что разработанный в Центре имени Гамалеи «Спутник V» может нейтрализовать даже мутировавшие штаммы коронавируса, включая «дельту».

В начале августа глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что в России нет требований об обязательной вакцинации студентов от SARS-CoV-2. Это дело добровольное, а иностранцы могут сделать укол за деньги.