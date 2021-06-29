Гинцбург призвал прививаться от коронавируса каждые полгода

Эффективность «Спутника V» против индийского штамма ниже в 2,6 раза, чем против других. В России продолжат появляться мутации коронавируса, пока жители не вакцинируются. При этом прививаться необходимо каждые полгода.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил ТАСС, что ученые обнаружили снижение эффективности «Спутника V» в отношении индийского штамма в 2,6 раза. При этом 90% заражений приходится именно на штамм «дельта».

Заместитель главы Центра имени Гамалеи при разговоре с ТАСС также отметил, что из-за медленных темпов вакцинации в России создаются идеальные условия для эволюции коронавируса. Из-за новых мутаций, по словам Гинцбурга, нужно вакцинироваться каждые полгода, даже если человек получил антитела естественным путем.

«В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, — и написано совершенно правильно — каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови», — отметил Гинцбург.

Глава центра — разработчика «Спутника V» отметил, что COVID-19 последствия от него опасны, даже если человек переболел в бессимптомной форме.