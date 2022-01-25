Гинцбург призвал привить от ковида 10 миллионов подростков за полгода

Руководитель московского Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал прививать подростков от ковида. Он подчеркнул, что на фоне нового витка пандемии необходимо вакцинировать 10 миллионов несовершеннолетних за полгода.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Медик подчеркнул, что именно детей сейчас нужно максимально обезопасить от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Для этого, уверен Гинцбург, в России желательно привить около 10 миллионов подростков в течение ближайших шести месяцев.

«Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 миллионов наших детишек — подростков в возрасте от 12 до 17 лет — надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас», — сказал он.

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи получил разрешение на клинические испытания созданной ранее вакцины «Спутник М» на детях в возрасте до 11 лет. Вариант этого препарата, который предназначен только для подростков от 12 лет, уже зарегистрирован в России. Первые его поставки в регионы страны уже начались.

Вакцинация для несовершеннолетних проводится на полностью добровольной основе, с письменного согласия одного из родителей или других законных представителей ребенка.