Гинцбург предупредил о новом витке пандемии из-за домашних животных

Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал, на следующем этапе нужно ждать заражения сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом «Известиям» заявил директор Института им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается», — пояснил ученый.

Из-за этого, по его словам, очаги COVID-19 будут постоянно присутствовать, а сам вирус продолжит эволюционировать.

«То есть надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем», — подытожил Гинцбург.

Он также рассказал, что разработанная в Институте Гамалеи вакцина «Спутник V» справляется с более заразным британским штаммом. Южноафриканский штамм сейчас изучают.

Помимо вакцины, продолжил глава института, для профилактики коронавирусной инфекции можно использовать индуктор интерферона.

«Это кагоцел, полиоксидоний. Я лично принимаю их курсами два-три раза в год», — поделился собеседник.