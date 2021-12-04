Гинцбург поторопил власти с введением QR-кодов

Нужно как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне. Об этом в эфире НТВ заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сказал, что ношение масок в первую очередь защищает людей, которые не вакцинированы и у которых нет антител. Но вакцинированным тоже нужно носить маски для того, чтобы вирус не передавался тем, кто не привит. И QR-коды нужны в том числе для того, чтобы их разграничить.

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды, и не только вводить, но и с помощью QR-кодов жестко разграничивать общение вакцинированных и невакцинированных», — сказал глава Центра имени Гамалеи.

Гинцбург также высказался на тему происхождения коронавируса. По его словам, пока остается только считать, что оно естественное. Но при этом он признал, что вирус мог зародиться и в лабораторных условиях, но, пока никто в этом не сознается, с точностью утверждать об этом нельзя.

В Госдуме между тем заявили, что пока не планируют вводить QR-коды по уровню антител. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что сейчас проводится исследование такой возможности, но пока ни в одной стране даже не установили, какого уровня антител достаточно для защиты.