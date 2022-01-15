Гинцбург посоветовал препарат для ревакцинации

При ревакцинации, когда человека ставит прививку уже в третий раз, людям старше 65 лет имеет смысл получить два компонента «Спутника V». Всем прочим рекомендуется выбирать «Спутник Лайт». Об этом заявил РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать «Спутник V», — сказал он.

Вакцинацию специалисты продолжают называть самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает 4%.

Ранее Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцинация против коронавируса в России не может стать платной. Он сообщил, что этого не предусматривает российское законодательство.

В свою очередь, вице-премьер правительства России Татьяна Голикова рассказала, как иностранцам получить сертификат на полгода. Для этого гражданам других стран необходимо сдать тест на антитела.