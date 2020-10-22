Гинцбург пояснил, почему лекарства не заменят вакцину от COVID-19

В НИЦ имени Гамалеи заявили, что лекарства нельзя рассматривать как альтернативу вакцине. Ситуация может принципиально измениться с препаратами от COVID-19.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцубрг пояснил в интервью газете «Известия», что лекарства являются только способом профилактики и только дополняют прививку и наоборот.

«Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — подчеркнул он.

Для лечения коронавирусной инфекции создают препараты на основе моноклональных антител, и они действительно способны кардинальным образом повлиять на ситуацию. Такие антитела вырабатываются иммунными клетками и происходят от одной клетки-предшественницы.

Над препаратами на основе моноклональных антител для борьбы с COVID-19 работают различные ученые, заметил ТАСС. В том числе их удалось получить сотрудникам Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН.