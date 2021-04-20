Гинцбург пояснил, отчего может снизиться уровень антител к коронавирусу

Если ввести человеку первый и второй компоненты вакцины «Спутник V» с промежутком в 14 дней, а не 21 день, как требуется по инструкции, то уровень защитных антител к коронавирусу может оказаться ниже.

По словам директора разработавшего вакцину «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александра Гинцбурга, интервал в 21 день позволяет достичь максимального уровня антител. В эфире Первого канала он также сообщил, что промежуток между введением двух компонентов вакцины можно увеличить до 60 дней.

Профессор также сообщил, что новорожденный ребенок получит иммунитет к коронавирусу с молоком привитой матери через шесть-восемь месяцев. Собственная полноценная иммунная система начнет у него формироваться позже.

По данным Александра Гинцбурга, во всем мире вакциной «Спутник V» привились 10-11 миллионов человек. Причем препарат действует на все известные мутации вируса. В том числе на наиболее опасные британский, бразильский и южноафриканский штаммы.