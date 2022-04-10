Гинцбург планирует выяснить, дает ли назальная вакцина от коронавируса 100%-ную защиту

Пострегистрационные испытания назальной вакцины от коронавируса должны прояснить, дает ли препарат стопроцентную защиту от патогена, об этом заявил РИА «Новости» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет», — сообщил Гинцбург.

Сейчас происходит формирование протокола исследований, документы на разрешение пострегистрационных испытаний будут поданы после майских праздников, пояснил глава Центра Гамалеи.

Первую в мире назальную вакцину от коронавируса зарегистрировал Минздрав России, о чем ведомство уведомило 1 апреля. Гинцбург сообщил, что возможно, назальная вакцина от COVID-19 будет называться «Спутник Н».

Ранее директор Центра заверил, что антироссийские санкции никак не повлияют на производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что производители изготовят столько препарата, сколько закажет государство.