Гинцбург: пандемия закончится, когда у населения будет 75% антител к COVID

Выработка у населения 70-75% антител к коронавирусу станет гарантом прекращения пандемии COVID-19. Темпы вакцинации для этого стоит усилить минимум в три-четыре раза.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие, при котором пандемия отступит, в эфире телеканала «Россия 24».

«Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител», — сказал он.

Гинцбург пояснил, что в таком случае эпидемический процесс станет затухать. Распространение вируса, которое происходит до сих пор, остановится.

Ученые заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации в три-четыре раза, чтобы добиться подобных результатов.

У подростков после вакцинации, подчеркнул он, после прививки лучше, чем у взрослых, вырабатываются антитела. Реакцию молодых людей в возрасте 12-17 лет оценили в ходе клинических исследований.

Препарат для подростков, уточнил Гинцбург, представляет собой разведенный в пять раз «Спутник V». Побочные эффекты у несовершеннолетних после вакцинации он назвал незначительными. На следующий день после процедуры у них фиксировали небольшое повышение температуры.