Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев «омикрона»

Вакцина «Спутник V» против тяжелого заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», эффективна примерно на 89%. Последние данные озвучил изданию РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Могу сообщить эффективность „Спутника V“ по отношению к тем вариантам „омикрона“, которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Если человек был провакцинирован „Спутником V“, защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93–94%», — рассказал ученый.

Защиту от заражения Гинцбург назвал не очень высокой — около 56% — и добавил, что повысить ее должна назальная вакцина.

Ранее директор НИЦ сообщал, что если защита от назальной вакцины будет составлять 70–80%, ее и «Спутник V» придется комбинировать. Логично, что если назальная вакцина от коронавируса будет защищать на 100%, то это позволит отказаться от укола.

Специалисты начали различать несколько видов «омикрона» вскоре после того, как он появился и стремительно распространился в мире. По состоянию на февраль 2022 года выявили три основных варианта штамма: BA.1, BA.2 и BA.3. Самое широкое распространение получил первый вариант, однако второй постепенно становится доминирующим в некоторых странах. Недавнее исследование японских ученых показало, что риск от распространения «стелс-омикрона» может быть выше, чем от обычного «омикрона».