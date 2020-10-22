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    22 октября 2020, 13:37

    Гинцбург отреагировал на смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

    Алена Макаренко

    Компания AstraZeneca не связана со смертью участника испытаний вакцины, раз решила продолжить испытания. Так считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, его слова привело РИА «Новости».
    Гинцбург отреагировал на смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

    По его словам, на этом свете умрут все — вакцинированные и невакцинированные. При этом важно понимать причину кончины.

    «Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», — заявил Гинцбург.

    По его мнению, раз компания продолжила испытания медицинского препарата, у нее имеются «серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть» и вакцинацию. Если врачи не выявят причинно-следственную связь, компании стоит продолжать проводить процедуру, отмела газета «Взгляд».

    «Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть — то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», — добавил Гинцбург.

    Вакцина AstraZeneca разрабатывается совместно со специалистами Оксфорда. В августе сотрудники перешли к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает медицинский препарат на основе аденовирусных векторов обезьян.

    В Бразилии 21 октября умер 28-летний участник испытаний вакцины AstraZeneca. До этого СМИ писали о приостановке клинических испытаний вакцины компании AstraZeneca от коронавируса из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании.

    AstraZeneca Plc — одна из крупнейших мировых фармацевтических компаний. Она образована путем слияния британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB в 1999 году.