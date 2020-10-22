Гинцбург отреагировал на смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

По его словам, на этом свете умрут все — вакцинированные и невакцинированные. При этом важно понимать причину кончины.

«Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», — заявил Гинцбург.

По его мнению, раз компания продолжила испытания медицинского препарата, у нее имеются «серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть» и вакцинацию. Если врачи не выявят причинно-следственную связь, компании стоит продолжать проводить процедуру, отмела газета «Взгляд».

«Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть — то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», — добавил Гинцбург.

Вакцина AstraZeneca разрабатывается совместно со специалистами Оксфорда. В августе сотрудники перешли к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает медицинский препарат на основе аденовирусных векторов обезьян.

В Бразилии 21 октября умер 28-летний участник испытаний вакцины AstraZeneca. До этого СМИ писали о приостановке клинических испытаний вакцины компании AstraZeneca от коронавируса из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании.

AstraZeneca Plc — одна из крупнейших мировых фармацевтических компаний. Она образована путем слияния британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB в 1999 году.