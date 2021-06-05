Гинцбург опроверг использование яиц для «Спутника V»

Центр имени Гамалеи не закупает яйца для производства своей вакцины. Об этом заявил его директор Александр Гинцбург, сообщило РИА «Новости».

«Для производства „Спутника V“ [яйца] не нужны. Все делается на синтетических средах», — рассказал ученый.

Центр имени Гамалеи не закупает яйца для производства вакцин, добавил он.

Ранее в этот день глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в России нет фабрик, производящих яйца для создания высококачественных вакцин, в том числе от коронавируса. Чуть позже он пояснил, что в стране нет дефицита пищевого яйца. А изначально речь шла об импортозависимости в СПФ-яйцах, предназначенных для производства отдельных видов вакцин для животных. Это некоторые компоненты ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству препаратов для человека.

Строительство предприятия по производству СПФ-яиц начнется в России в 2020 году, а запуск работы намечен на конец 2022-го. Для производства ветеринарных вакцин в РФ необходимо почти шесть миллионов штук СПФ-яиц в год.