Гинцбург назвал сроки начала испытаний вакцины на основе вирусоподобных частиц

Через три недели планируют начать клинические исследования вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. Об этом ТАСС сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, результаты исследований, вероятно, будут готовы уже к осени. Гинцбург также отметил, что Минздрав понимает актуальность исследований, и необходимые на проведение испытаний средства выделены.

«Планируем приступить недели через три. Надеюсь, что к осени мы будем уже иметь определенный результат», — отметил Гинцбург.

Накануне Гинцбург сообщил, что уже прошли вакцинацию свыше 50 добровольцев, которые принимают участие в исследовании назальной вакцины против коронавируса. Он отметил, что у них нет никаких осложнений.

На этой неделе в России началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавируса производителя «Генериум». Участниками испытаний станут 660 человек. Порядку 400 из них препарат введут в шести поликлиниках Москвы. Остальные участники исследования получат его в 11 центрах столицы, Санкт-Петербурга, Саранска, Нижнего Новгорода, Смоленска, Саратова и Ярославля.