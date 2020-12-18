Гинцбург объяснил, в каком случае «лайт-прививка» от ковида будет полноценной

Специалист рассказал, что «лайт-вакцина» является первым компонентом «Спутника V». По его словам, никаких изменений в технологию производства вносить не требуется. Он отметил, что иммунитет после «лайт-вакцины» продержится три-четыре месяца. Эффективность прививки составит около 85%.

Эксперт уточнил, что «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же переболеет после прививки. Возбудитель вируса не опустится в легкие и процесс заболевания остановится на уровне ОРЗ, информирует «Взгляд».

Как пояснил Гинцбург, через три месяца после введения легкой версии вакцины можно будет поставить второй компонент «Спутника V». Только при этом условии иммунитет к вирусу будет продлен.