Гинцбург объяснил, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в России

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал РИА «Новости», с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в России. По словам ученого, это объясняется увеличением социальной активности людей.

Ранее сообщалось о 4124 заболевших за сутки — это рекордная цифра с января.

«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», — пояснил Гинцбург.

Александр Гинцбург участвовал в создании российской вакцины от коронавируса, добавило РИА ФАН. За это ему присудили государственную премию по науке за 2020 год.