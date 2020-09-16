Гинцбург объяснил, почему при испытаниях вакцины от СОVID-19 нельзя беременеть

Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему при испытаниях вакцины от СОVID-19 «Спутник V» рекомендовали не беременеть.

Согласно утвержденному документу, также во время испытаний нельзя кормить ребенка грудью и становиться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. По словам специалиста, такие требования обусловлены тем, что на беременных женщин и детях исследования препарата еще не проводились.

«Не беременеть — потому что для беременных испытания не проводились, как и для детей. Только из-за этих причин. А беременные — это и дети. После того, как на взрослых проведем (исследования), будут дети и беременные», — процитировало Гинцбурга РИА ФАН.

По его словам, срок в три месяца выбран по причине того, что организм человека после иммунизации должен прийти в нормальное состояние.