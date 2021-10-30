Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут подхватить ковид

Даже привитые от коронавируса могут заболеть ковидом. Причина кроется в штамме «дельта», на который не успевают среагировать клетки памяти. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток», — процитировало Гинцбурга РИА «Новости».

Директор центра добавил, что из-за низкого уровня антител вирус успевает достичь клеток. Количество антител обычно начинает уменьшаться спустя шесть-восемь месяцев после вакцинации. При этом в организме сохраняются клетки памяти, которые занимаются выработкой антител. Но происходит это только на второй-четвертый день после инфицирования.

По словам Гинцбурга, вирус переходит из одной клетки в другую, причем не покидая их. В итоге вирус накапливается в организме в очень большом количестве. Именно поэтому необходимо проходить ревакцинацию раз в полгода.