Гинцбург объяснил, почему COVID-19 коварен в сравнении с птичьим гриппом

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему коронавирус коварен в сравнении с птичьим гриппом, написало РИА «Новости».

По его словам, коронавирус может никак не проявлять себя в течение нескольких недель. При этом инфицированный заражает других людей. Птичий грипп фактически смертелен, летален, но пандемию он не вызвал, сообщило ИА Nation News.

Коронавирус имеет меньшую смертность, но при этом очень коварен, так как первые симптомы могут проявляться спустя некоторое. Иногда человек болеет совсем без симптомов. Эта инфекция опасна для населения, так как может распространяться незаметно.