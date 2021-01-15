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    15 января 2021, 14:28

    Гинцбург объяснил, нужно ли переболевшим делать прививку от коронавируса

    Полина Петрова

    Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, создатель вакцины от коронавируса «Спутник V» объяснил, нужно ли переболевшим делать прививку от COVID-19, информирует сайт «Политика сегодня».
    Гинцбург объяснил, нужно ли переболевшим делать прививку от коронавируса

    Специалист отметил, что прививаться необходимо каждому человеку, который хочет уберечь свой организм от возможного заражения.

    «Есть официальная позиция Минздрава, и там черным по белому написано, что не надо вакцинироваться переболевшим коронавиурсом. Я такой позиции не придерживаюсь», — поделился мнением Гинцбург.

    Создатель препарата пояснил, что после первой вакцинации необходимо измерить уровень антител. В случае, когда их наличие достигает отметки 1:3200, вакцинироваться больше не нужно. Если антител в организме меньше, лучше сделать прививку повторно.

    Ранее сообщалось, что в Щелкове медики подготовились к приему желающих сделать прививку от коронавируса. Работу прививочных пунктов проверили подмосковные депутаты.

    Парламентарии пообщались с медицинским персоналом и посетили Щелковскую областную больницу, сообщило РИАМО. Они пришли к выводу, что медучреждение готово к проведению вакцинации против коронавируса.