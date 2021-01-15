Гинцбург объяснил, нужно ли переболевшим делать прививку от коронавируса

Специалист отметил, что прививаться необходимо каждому человеку, который хочет уберечь свой организм от возможного заражения.

«Есть официальная позиция Минздрава, и там черным по белому написано, что не надо вакцинироваться переболевшим коронавиурсом. Я такой позиции не придерживаюсь», — поделился мнением Гинцбург.

Создатель препарата пояснил, что после первой вакцинации необходимо измерить уровень антител. В случае, когда их наличие достигает отметки 1:3200, вакцинироваться больше не нужно. Если антител в организме меньше, лучше сделать прививку повторно.

Ранее сообщалось, что в Щелкове медики подготовились к приему желающих сделать прививку от коронавируса. Работу прививочных пунктов проверили подмосковные депутаты.

Парламентарии пообщались с медицинским персоналом и посетили Щелковскую областную больницу, сообщило РИАМО. Они пришли к выводу, что медучреждение готово к проведению вакцинации против коронавируса.