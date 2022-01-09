Гинцбург объяснил, можно ли окунаться в прорубь при прохождении вакцинации

Вакцинация от коронавируса не является препятствием для окунания в прорубь. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет», — сказал Гинцбург в интервью ТАСС.

Он добавил, что нырять в ледяную воду нельзя людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Решение об окунании во время крещенских купаний необходимо принимать исходя из состояния здоровья.

«Если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было. А с вакцинацией это никак не связано», — подчеркнул Гинцбург.

Если человек предварительно готовился к окунанию в прорубь и уверен в своем организме, то вакцинация не станет для него препятствием.

Православная церковь и верующие будут отмечать Крещение Господне 19 января.