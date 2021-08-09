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    09 августа 2021, 18:14

    Гинцбург объяснил, как меры борьбы с COVID-19 сделают болезнь управляемой

    Артур Блянихов

    Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург пришел к выводу, что в будущем коронавирус, как и грипп, станет вакциноуправляем. Специалиста процитировала «Экономика Сегодня».

    По мнению Гинцбурга, коронавирус удастся сделать управляемым за счет создания эффективных средств борьбы с заболеванием.

    «Мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое», — сказал он.