Гинцбург объяснил, как меры борьбы с COVID-19 сделают болезнь управляемой

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург пришел к выводу, что в будущем коронавирус, как и грипп, станет вакциноуправляем. Специалиста процитировала «Экономика Сегодня».

По мнению Гинцбурга, коронавирус удастся сделать управляемым за счет создания эффективных средств борьбы с заболеванием.

«Мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое», — сказал он.