Гинцбург объяснил, что нужно есть для выработки антител к коронавирусу

Для выработки антител к коронавирусу организм должен получать достаточное количество белковой пищи. Его можно найти в качественном мясе, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет», — привел ТАСС слова Гинцбурга.

Директор центра добавил, что после вакцинации стоит выбирать продукты, содержащие большое количество белка. Он подчеркнул, что объем потребляемой белковой пищи населением показывает не только благополучность страны, но и качестве популяционного иммунитета. Также на выработку антител влияет стресс и употребление спиртного.

«Различные гормоны с иммунной системой связаны жесткой цепью. Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы, поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может выработаться к лету 2021 года. При этом он назвал такой сценарий оптимистичным.