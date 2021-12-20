Гинцбург не верит в искусственное происхождение «омикрона»

Глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург признался, что не верит в рукотворное происхождение варианта коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом он заявил «Интерфаксу».

Академик отметил, поскольку впервые данный штамм был обнаружен в Африке, это дает основания полагать, что в организме африканцев вирус мог находиться долгое время и мутировать. По его мнению, это отчасти связано с большим количеством людей с иммунодефицитом.

«У них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто», — заявил Гинцбург.

Также академик не исключил варианта, что COVID-19 мог передаться от человека животным, мутировать у последних и вновь перейти к человеку.

«Коронавирусы в целом прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них. И сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно», — считает Гинцбург.

Поскольку для жителей Африки свойственно тесное проживание с животным миром, это может привести к таким печальным для популяции человека последствиям.

«Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного, человеческого, антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», — заключил Гинцбург.

«Омикрон»-штамм впервые выявили в ЮАР в конце ноябре. После этого специальными рейсами из страны вывезли россиян.