Гинцбург не исключил положительный результат ПЦР-теста после применения назальной вакцины

Тестирование методом ПЦР после применения назальной вакцины от коронавируса может показать положительный результат, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС. Однако вероятность этого мала, поскольку на слизистой вирус очень быстро уничтожается.

«Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус», — сказал Гинцбурга.

При этом, как добавил ученые, вирус должен находиться в каком-то очень концентрированном состоянии.

Пандемия коронавируса закончится, если в течение полугода в России удастся привить 70% населения, считает Гинцбург. При этом он подчеркнул, что важно не только прививаться от коронавируса, но и не забывать проходить ревакцинацию.

Вакцинация от коронавируса идет во всех регионах России. Оба компонента препарата получили уже более 75 миллионов россиян. Первую дозу вакцины врачи ввели более 79 миллионам жителей страны. Уровень коллективного иммунитета, по последним данным, составляет 62,6%.