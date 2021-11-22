Гинцбург назвал побочные эффекты у подростков после вакцинации

После проведения вакцинации подростков медики зафиксировали лишь один побочный эффект, связанный с повышением температуры. Максимальное значение составляло 37,4 градуса, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры составлял 37,4», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что врачи не заметили больше никаких негативных реакций у привитых подростков. Также директор центра сообщил о готовности документов для исследования детской вакцины от ковида. Все бумаги должны направить в Минздрав.

«[Одобрение Минздравом вакцины от ковида для подростков от 12 до 17 лет] позволит нам подать следующий уже готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата, „Спутника V“, <…> на группе детей в возрасте от шести до 11 лет», — отметил Гинцбург.

Ранее о завершении первой и второй фазы исследований вакцины от коронавируса для детей говорил замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Он подчеркивал, что препарат показал хорошую переносимость.