Гинцбург назвал условие для спокойной жизни россиян в 2022 году

Если во время новогодних праздников россияне пройдут вакцинацию от коронавируса, то в в наступившем году они смогут жить спокойно. Такое условие озвучил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, если темпы вакцинации от ковида уже увеличились, то это говорит о хороших перспективах. В противном случае в стране может начаться новая волна заболеваемости.

«Если мы используем праздники для того, чтобы найти свободное время, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, так сознательно подойдем, тем более времени много, тогда перспективы у нас хорошие и будем жить спокойно в 2022 году», — сказал директор центра ТАСС.

Он уточнил, что ситуация станет лучше по сравнению с 2021 годов в эпидемиологическом плане.

Ранее Гинцбург предупредил, что переохлаждение способствует заражению коронавирусом. Он пояснил, что переохлаждение является стрессовым состоянием для организма, делая его более чувствительным к внутренним и внешним патогенам. При переохлаждении ослабевает система интерферона и других врожденных механизмов иммунитета, написала «Газета.ru».