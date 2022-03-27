Гинцбург назвал сроки начала экспериментальной вакцинации детей от COVID-19

Начало вакцинации детей от шести до 11 лет против коронавируса в рамках клинических испытаний запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил в беседе с ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели», — сказал ученый.

Он добавил, что на сегодняшний день необходимого числа детей для исследований пока не набрали, но определились с организацией, которая будет набирать добровольцев и с клиниками, в которых будут проводить исследования.

Проведение клинических исследований вакцины от коронавируса Центра имени Гамалеи среди детей от шести до 11 лет Минздрав РФ одобрил 24 января. По словам Гинцбурга, исследования могут занять до трех с половиной месяцев.

В минувшую пятницу, 25 марта, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили, что в России продолжает снижаться число заболевших COVID-19.